2.5 5 0

Meghan is mooi, zwanger en ogenschijnlijk gelukkig getrouwd met de al even succesvolle Jack. Ze wordt bespied door de afgunstige Agatha, die zelf geen kinderen kan krijgen. Vlotte dialogen en een weldoordachte timing van de plotwendingen leiden je resoluut naar het einde, maar het gevoel van déjà vu staat kippenvel of hartkloppingen in de weg.