Een man van middelbare leeftijd worstelt met vrouwen, zichzelf en de wereld: het is een subgenre van de ‘oude blanke mannen’-literatuur waar doorgaans meer haar op staat dan op de schedels van de auteurs die zich eraan wagen.

3.5 5 0

Maar de Britse veelschrijver Tim Parks ontmantelt het genre alsof Philip Roth in het hoofd van een stand-upcomedian is beland en zich een weg naar buiten probeert te schrijven. De grappen over anale massages blijven geen vierhonderd pagina’s lang grappig, maar Parks komt er toch een heel eind uitstekend mee weg.