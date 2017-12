Alice Munro - 'Familiestukken': 'Oefenen in onthaasten'

De Nederlandse schrijfster Marja Pruis en haar dochter Greta Le Blansch, die tot het jubelende kamp behoren, stelden een best of van eerder gepubliceerde verhalen samen, ‘Familiestukken’ (De Geus). Wel vreemd dat we via hun onderlinge briefwisseling in de inleiding vernemen hoe ze tot hun hartverscheurende keuzes kwamen, terwijl tien van de elf verhalen ook in de in 2014 verschenen Engelstalige bundel ‘Family Furnishings’ staan.

Ondanks een veelvoud aan thema’s bij de Canadese schrijfster staan de typische ingrediënten zo goed als vast. Haar van moderniteit ontdane verhalen spelen zich af in een landelijk decor dat bevolkt wordt door zorgvuldig geschetste personages, die even vaak meester als speelbal van hun eigen lot zijn. Het geeft de verhalen een tijdloos karakter, maar het vraagt van de lezer ook tijd en inlevingsvermogen. Munro lezen is een oefening in onthaasting. Met fijnzinnige humor en diepgravende levenswijsheid balanceert ze geduldig op het slappe koord tussen tonen en vertellen. Het slakkengangetje waarmee de levens van haar personages worden getekend en het uitblijven van sensatie werken verraderlijk, want bij Munro is lui lezen tegelijk verliezen.