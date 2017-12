In navolging van Nobelprijswinnares Svetlana Aleksijevitsj laat Ernest van der Kwast de geschiedenis spreken via opgetekende verhalen van betrokkenen.

3.0 5 0

We volgen vier jongvolwassenen uit het Midden-Oosten die de gruwel in hun omgeving ontvluchten. In Nederland durven ze met hun hart in het thuisland en hun blik op de toekomst opnieuw te dromen. Het onopgesmukte taalgebruik maakt hun stemmen reëler en ons inleven intenser. Een broodnodige onmoeting met de mensen achter de cijfers.