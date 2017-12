3.0 5 0

De krachtige proloog van de nieuwe grote roman van de Japanse Nobelprijskandidaat wekt de verwachting van een vintage Murakami. Maar de volgende 500 blazijden is de meester wel erg breedvoerig in de weer met variaties op bekende thema’s en herverpakte oude trucs. Meesterwerk of zelfparodie? Of vintage kitsch? Volgende maand, als het ook 500 bladzijden tellende deel 2 in vertaling verschijnt, weten we meer. De spanning!