Humo's geletterde geschenktips

'Wordt Kanye West over drie jaar president? Doe deze kerst alvast zijn kleurboek cadeau!'

Anthony DeCurtis: 'Lou Reed: de biografie'

Wie zijn boek ‘De biografie’ noemt, moet wel heel zeker zijn van zijn zaak. Vooral wanneer er over je onderwerp al meer dan één biografie verschenen is. Rolling Stone-journalist Anthony DeCurtis kende Lou Reed echter persoonlijk en verzekert: ‘Aspecten van zijn seksleven, zijn drugsgebruik en zijn wreedheid die Reed het liefst had uitgevlakt, worden tot in detail besproken.’

Chris Ware: 'Monograph'

Als Chris Ware een sekte zou beginnen, zouden wij hem blindelings volgen. Dat zou evenwel doodzonde zijn want de Amerikaanse striptekenaar maakte met graphic novels als ‘Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth’ en ‘Building Stories’ enkele van de visueel meest aantrekkelijke cultuurproducten ooit. In ‘Monograph’ tekent de vaak met James Joyce vergeleken artiest zijn memoires.

Choderlos de Laclos: 'Riskante relaties'

De voorjaarscatalogus van uitgeverij Arbeiderspers werd geweerd op Facebook omdat de cover van hun nieuwe vertaling van ‘Les liaisons dangereuses’ erop stond, en Mark Zuckerberg geen blote tepeltjes verdraagt. Dat de schandaalroman uit 1782 zoveel jaar later nog steeds voor ophef zorgt, heeft De Laclos vast een postume glimlach ontlokt.

Seven Illustraded Books 1952-1959

Voordat hij de kunstwereld op haar kop zette met de mooiste publiciteit die een soepmerk zich kon dromen, wás Andy Warhol al een verdienstelijke reclamekunstenaar. In die jaren maakte hij zeven kunstenaarsboeken vol persoonlijke kattebelletjes, katten en ander fraais, die hij als relatiegeschenk aan zijn beste vrienden gaf. Taschen geeft die vroege kunststukjes een nieuw leven.

Joost de Vries, Marja Pruis en Kees 't Hart: 'Schrijven is scheuren'

Bij de oprichting van hun uitgeverij beloofden de jongens van Das Mag plechtig dat ze minder boeken zouden uitgeven dan de concurrentie, en die belofte maken ze waar: ‘Schrijven is scheuren’ is namelijk geen boek, maar een scheurkalender. De vaste boekenredactie van De Groene Amsterdammer verzamelde knipsels en quotes om ze van snedig maar literair verantwoord commentaar te voorzien.

Ephameron: 'Re/collection'

Je persoonlijke leven op hartverscheurend mooie wijze tot beeldverhalen verheffen: niemand kan dat zoals de Vlaamse vormgeefster en tekenares Ephameron. In ‘Wij twee samen’ verwerkte ze de dementie van haar vader in haar herkenbare, gedempte kleurenpalet; in ‘Re/Collection’ gebruikt ze het voor een reeks impressies uit haar reisdagboeken.

Noah Levenson en Arturo Torres: 'Color Me Kanye'

Het is nog minstens drie jaar wachten voor we weten of hij de volgende president van de Verenigde Staten wordt, maar het eerste kleurboek rond rapper, realityster en stijlicoon Kanye West is alvast een feit. Van de huidige president is er overigens ook al één beschikbaar. Daar krijg je gratis een oranje potloodje bij.

Richard Avedon en James Baldwin: 'Nothing Personal'

In 1964 zetten oude schoolmakkers Richard Avedon en James Baldwin zich aan een boek over Amerika. Avedon was toen ’s werelds bekendste fotograaf, Baldwin een gevierd schrijver en activist. ‘Nothing Personal’ werd bepaald geen lofzang op de Verenigde Staten, kwam de heren op heel wat kritiek te staan en was jarenlang onvindbaar. Taschen brengt het controversiële boek nu opnieuw uit.

Simon Spruyt: 'Papa Zoglu'

Auteurs die hun boek de ondertitel ‘De wonderbaarlijke reizen van de koeienprins oftewel bloei en verval van de stad Gniezno’ meegeven, verdienen uw respect. Dat het boek in kwestie één van de boeiendste strips van het afgelopen jaar is, maakt het leesplezier alleen maar groter.

Giacomo Casanova: 'Het verhaal van mijn leven'

Gewone stervelingen hebben voor het verhaal van hun leven doorgaans aan een A4-tje genoeg. Giacomo Casanova niet. De notoire vrouwenversierder beschreef zijn amoreuze en andere avonturen op een 4.000-tal pagina’s, die door uitgeverij Van Oorschot in een geïllustreerde luxe-editie in drie delen worden uitgebracht.