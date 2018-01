Met Tijl Uilenspiegel als gids, maïzena en lachspiegel brengt de Duitse succesromancier Kehlmann de verwoestende gevolgen van de Dertigjarige Oorlog – het soort geloofsstrijd waarbij iedereen vindt dat zíjn God de grootste heeft – in kaart.

4.0 5 0

‘Tijl’ springt van vertelling naar anekdote, balanceert af en toe op het randje van het hermetische (de geest van wijlen Umberto Eco ligt als een warme deken over verhaal- en schrijfstijl), en is afwisselend hilarisch en deprimerend, maar aldoor boeiend. Uitstekende roman van een schrijver met absolute controle over zijn kunst.