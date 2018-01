Haruki Murakami - De moord op Commendatore

Een 36-jarige schilder die zijn artistieke ambities opgeborgen heeft en om den brode portretten op maat levert, probeert na een gestrand huwelijk met zichzelf in het reine te komen. Ruim negen maanden lang gaat hij op zoek naar een antwoord op de vraag der vragen, ‘Wie ben ik eigenlijk?’, tot zijn vrouw en hij besluiten hun huwelijk een nieuwe kans te geven. Hoe dat zo gekomen is, ‘is niet eenvoudig te begrijpen. Zelfs voor mij is het verband tussen oorzaak en gevolg niet goed te vatten.’ Het onvatbare speelt de schilder parten tijdens een maandenlange zwerftocht in een oude Peugeot (‘Ik was onderweg om onderweg te zijn’) en zo mogelijk nog meer wanneer hij zijn intrek neemt in het afgelegen atelier van een dementerende schilder.

Het huis (met een tempeltje in de tuin en een schilderij op zolder) en de buren (onder wie een enigmatische IT-miljonair en een nog enigmatischer schoolmeisje) doen bij de schilder oude trauma’s opspelen (een op haar 12de overleden zusje, een gewelddadige onenightstand), die via een spiegelspel met andere kunsten (de opera ‘Don Giovanni’, een laat verhaal van Akinari Ueda, ‘Alice in Wonderland’) gaan spoken in een stuk of wat dromen, vreemde parallellen en ontoevallige toevalligheden. Bruut samengevat klinkt het als een truc, maar zo leest het in deze roman ook. Nu eens is er ‘iets wat het bereik van logica en begrip ontsteeg’, dan weer raken ‘mijn oppervlakkige bewustzijn en een diepere bewustzijnslaag vermengd’, en uiteindelijk belanden we bij Murakami’s bekende magisch escapisme: ‘De werkelijkheid is toch niet beperkt tot wat we kunnen zien?’