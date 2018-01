3.5 5 0

Het lijkt een banale vraag, maar over het antwoord breken zowel neuro- als musicologen zich al lang het hoofd. Filosoof Tomas Serrien probeert het ook in deze boeiende, maar niet echt wervend geschreven herwerking van zijn masterproef, waarmee hij in 2015 een scriptieprijs won. Ideaal voor mensen die zich afvragen waarom ‘I See a Darkness’ van Bonnie Prince Billy hen zo droevig maakt – blijkbaar kan de 20ste-eeuwse denker Maurice Merleau-Ponty u op weg helpen.