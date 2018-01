3.0 5 0

De grootmoeder schrijft haar autobiografie, dochter verschijnt in de dromen van haar verzorgster, kleinzoon Knut kennen we allemaal dankzij de Berlijnse zoo. In een cartoonesk speelse stijl raast Tawada met subtiele nuances tussen droom en werkelijkheid, waarbij ze – niet altijd even geslaagd – het dierlijke en het antropomorfe vermengt. Vooral jammer dat ze maatschappelijke urgentie verwart met de aaibaarheidsfactor van een kleine ijsbeer.