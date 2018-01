4.5 5 0

In het stadje Milan in Georgia is apotheker J.T. Malone stervende, en ook het oude Zuiden met zijn normen en waarden. De doodsreutel is pijnlijk voor iedereen in the Deep South, waar de gelijkheid zoals die in de grondwet is vastgelegd, anno 1953 dode letter blijft. McCullers brengt al haar thema’s samen: eenzaamheid, onbeantwoorde liefde en vooroordelen, en dat met humor en mededogen.