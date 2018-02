1.0 5 0

Wanneer beide ontbreken, krijg je iets als C.J. Tudors debuut: een op cliffhangers steunend moordmysterie dat je alleen maar aan het lezen houdt omdat je wilt controleren of je eerste gok over de dader klopt. In Frankfurt is men snel onder de indruk, want op de Buchmesse was dit slordig geschreven stukje voorspelbaarheid een sensatie die aan 39 landen verkocht werd. Dat levert straks veel teleurgestelde lezers op.