Dave Eggers - De monnik van mokka

De in 2000 als een wonderkind verwelkomde Eggers schreef zich er meteen schaakmat mee. Wat schrijf je immers als vervolg op een roman die het concept roman binnenstebuiten keert? Met een literair spel van voetnoten, referenties en een erg zelfbewuste vertelstem opende Eggers, net als David Foster Wallace destijds, de postmoderne trukendoos niet om er cynische of ironische metafictie mee te bedrijven, maar wel om er oprechte emoties mee te beschrijven en los te weken. Dat werkte, maar het bleek ook een kunststuk dat hij slechts één keer zou kunnen maken.

Sinds ‘Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit’ houdt Eggers zijn fictie en non-fictie een tikje netter gescheiden en hanteert hij in beide vormen een klassiekere vertelkunst om Amerika, en bij uitbreiding de wereld, op de korrel te nemen. In 2012 onthulde Eggers met ‘Een hologram voor de koning’ in een kale, metafoorloze stijl, maar ook op onvervalste ‘Wachten op Godot’-wijze, de kafkaëske gevolgen van een geglobaliseerde economie. Een jaar later tackelde hij met de dystopische roman ‘De Cirkel’ als één van de weinige hedendaagse schrijvers de almacht van bedrijven als Facebook en Google. Dat de auteur daarbij soms naar het didactische neigt, is een euvel dat ook af en toe zijn meer documentaire werk zoals ‘Wat is de Wat’ en ‘Zeitoun’ plaagt.