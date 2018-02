Een miljardair uit New York vestigt zich na 9/11 in een middagduttend dorp in Massachusetts, en zet het daar op een stoeien met de orde der dingen.

4.0 5 0

Hoogst intelligent toont Dee aan hoe the few met hun grote geldbuidel de levens van the many met hun wisselgeldportemonneetje ernstig kreuken. Maar het meest van al is dit een met vaste hand geschreven karakterstudie van de ploeterende Amerikaan, zo beneveld door statusdrang dat zijn empathie geëuthanaseerd wordt.