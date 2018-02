2.0 5 0

‘De vrouw in het raam’ nestelt zich al te gretig in de, ongetwijfeld erg lucratieve, slipstream van Paula Hawkins’ whodunit ‘Het meisje in de trein’. Jammer, want A.J. Finns taal is bij vlagen vinnig genoeg om niet verspild te worden aan routineus kopieerwerk. De voormalige redacteur kent zijn spannende klassiekers en strooit kwistig met citaten en referenties, maar weet het geheel geen eigen identiteit te geven. Zowel stilistisch als narratief valt hij net iets te vaak in herhaling.