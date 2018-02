3.0 5 0

Nynke Nauta, die van haar koele alleenstaande moeder niet meer raad meekreeg dan ‘Je hebt een lijf, mensen zullen daar iets mee willen’. Ze kan als dertiger moeilijk kiezen tussen eenzaamheid of vrijheid, tussen zijn of niet zijn. In een lichtvoetige toonaard – Polak wisselt WhatsApp-conversaties af met een novelle geschreven door Nynkes ex – lijkt ze de trieste boodschap te geven dat je van sommige jeugdtrauma’s nooit af raakt.