Bij de verschijning van ‘Vuur en woede’ zei Michael Wolff dat zijn onthullingen over het leven in het Witte Huis het einde van Trumps presidentschap zouden inluiden.

3.5 5 0

Een paar weken later is het boek nauwelijks meer dan één van de ontelbare steekvlammetjes uit het afgelopen Trumpjaar, net zoals de vele grote en kleine schandalen van de eerste maanden die Wolff zelf heeft zien passeren vanop zijn stoeltje in de hal. Wat overblijft, is een vlot geschreven overzicht dat leest als een thriller, even spannend als deprimerend.