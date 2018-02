Sadegh Hedayat gaf in 1957 een originele en duistere invulling aan het platgetreden pad van de door onbeantwoorde liefde geobsedeerde zonderling.

3.0 5 0

Hij doet hem eindeloze variaties van dezelfde morbide nachtmerrie beleven. Ook de kwaliteit van het beeldrijke proza vol symboliek overstijgt andere schrijvers die in de eigen ziel roeren. Hoewel Hedayat intrigerend orakelt over de grote thema’s zoals leven, liefde en dood, blijft de betekenis van deze raadselachtige draaikolk in opiumnevelen gehuld.