In deze tijden van Trump en #MeToo durven bezorgde mannen en vrouwen al eens te vrezen voor een nakende oorlog tussen de seksen. ‘De macht’ lijkt dan ook precies op het goede moment uitgekomen. Nochtans begon Naomi Alderman, die haar geld verdient met het ontwerpen van games, er al in 2013 aan te schrijven. Ze moet scherp afgestelde voelsprieten voor de tijdgeest hebben. Nu het feminisme weer hoog op de agenda staat, wordt haar boek in Engeland en de VS eindeloos bewierookt als pijnlijk relevant. Ook door Atwood, de hogepriesteres van de dystopische sciencefiction. De tv-rechten waren meteen verkocht.

Het verhaal begint in een wereld die verdacht veel op de onze lijkt. Alleen is er iets eigenaardigs aan de hand met een paar tienermeisjes. Ze hebben een wrong ontwikkeld, een orgaan dat elektrische kracht kan spuiten, waarmee ze mensen kunnen elektrocuteren, verbranden en zelfs doden. Vrouwen als sidderalen: evolutionair zie ik het nog niet meteen gebeuren. Alderman vergt dan ook veel van de lezer: je moet meestappen in een premisse die evengoed aan de basis van een bloederige B-film zou kunnen liggen.