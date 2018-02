Wim Hazeu - Lucebert

Wim Hazeu (77) was al de biograaf van Achterberg, Slauerhoff, Vestdijk, Toonder en Escher, maar hij wist altijd, schrijft hij in zijn inleiding, dat hij ooit de biografie zou schrijven van Lucebert. Hij was, een jaar geleden, net klaar met zijn werk toen hij een pak brieven in handen kreeg van Bertus aan zijn jeugdvriendin Tiny Koppijn. Hazeu moest zijn biografie daarna drastisch herschrijven.

Het begon gemoedelijk, het verhaal over Bertus en zijn jeugdvrienden. Hazeu beschrijft ze als ‘titaantjes’, aardige jongens die maar wat aanrommelden in het leven en grote maar vage plannen koesterden. De Jodenvervolging leek hun te ontgaan. Een paar jaar eerder hadden ze nog communistische partijvergaderingen bezocht, maar tijdens de bezetting drijven de vrienden een andere richting op. In 1942 bezoeken ze een bijeenkomst van het antisemitische Nationaal Socialistisch Studentenfront. In 1943 meldt Bertus zich aan voor werk in Duitsland.