In ‘Niemand is ooit verloren’ verbeeldde Catherine Lacey al met gevaarlijk veel overtuigingskracht de wanhoop van haar hoofdpersonage.

4.0 5 0

Ook heden geen polonaises: ‘De antwoorden’ is anders opgezet, maar even terneerdrukkend. Mary wordt ‘de emotionele vriendin’ van Kurt, een acteur die zijn liefdesleven als wetenschappelijk project benadert. Hij betaalt verschillende vrouwen om zijn vriendin te zijn, en regisseert elk van hen in een specifieke rol. Het doel: de mechanismen van de liefde in kaart brengen. De uitkomst: prachtig opgeschreven miserie.