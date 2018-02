Aan de overzijde van het Kanaal behoeft Ali Smith allang geen introductie meer. Daar wordt de schrijfster door collega’s met enige regelmaat als Nobelprijskandidaat getipt en hoeft ze maar pen op papier te zetten om genomineerd te worden voor zowat elke belangrijke literaire prijs. In het Nederlandse taalgebied heeft de 55-jarige Schotse zelfs geen eigen Wikipedia-pagina. Als daar met de publicatie van dit ontroerende kleinood geen verandering in komt, zal de virtuoze stiliste wellicht ook de komende seizoenen een geheimtip blijven.

‘Herfst’ wordt de eerste volwaardige brexitroman genoemd, maar dat is zoiets als ‘Moby-Dick’ de eerste volwaardige walvisjachtroman noemen. Het is niet onjuist, maar er is net iets meer aan de hand. Zo ontdek je in Smiths achtste roman onder andere de intense vriendschap tussen een jong meisje en haar bejaarde buurman, de kafkaëske bureaucratie achter het aanvragen van een nieuw paspoort, de affaire rond Brits minister van Defensie John Profumo uit de jaren 60, en de vergeten Britse popartkunstenares Pauline Boty. En hoewel er weinig twijfel bestaat over Smiths positie in het debat, reduceert de term ‘brexitroman’ haar werk al te makkelijk tot een boek met een duidelijke politieke boodschap. Terwijl Smith haar lezers net niets voorkauwt, maar aan hun verbeeldingskracht appelleert zodat die het gros van het werk kan verrichten.