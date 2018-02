1.0 5 0

Om in zijn door Isabel Allende bejubelde debuut überhaupt een intrige op te bouwen, rekent Tallent op herkenbaarheid, wat in ‘Mijn allerliefste schat’ zoveel betekent als: een te lang uitgesponnen relaas met vlakke personages. Deze roman lijkt niet uit noodzaak geschreven, maar uit effect- en winstbejag. Eén ster voor de natuurgids die in de verteller verscholen zit.