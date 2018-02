4.0 5 0

Het is de eerste jeugdherinnering van Oscar van den Boogaard. Wat voorafgaat is een eeuw familiegeschiedenis in flarden, opgelost in een zee van zalige verzinsels. Dat prins Bernhard een bevruchtend moment zou hebben gekend met zijn moeder is intussen welbekend, maar Van den Boogaards echte claim to fame is deze historische roman, geboren uit een trauma maar desondanks verrassend licht.