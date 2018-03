In de openingsscène van ‘Rood zien’ lezen we hoe Lina Meruane op een feestje in New York plots letterlijk rood ziet: bloedslierten op haar netvlies maken haar blind.

3.5 5 0

Tijdelijk of niet, dat kan de dokter niet zeggen. Dus wordt ze plots afhankelijk van haar vriend Ignacio en keert ze terug naar haar familie in Chili. Meruane onderzoekt in deze semiautobiografische roman wat het noodlot haar in de schoot had kunnen werpen. Dat doet ze met veel literaire zwier, en af en toe onafgemaakte, maar daardoor des te betekenisvollere zinnen.