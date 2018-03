Met opperstilist Denis Johnson aan het stuur rijd je via haarspeldbochten bergaf en kom je gedesoriënteerd beneden.

3.5 5 0

Onderweg scheur je van gevangenis langs ontwenningskliniek richting sterfbed. Nee, dit is geen strandstoelboek. Gemarineerd in bedrieglijke nonchalance en dito onstuimigheid ontbloot hij onze al te menselijke aard. De scheut humor herbergt genoeg pijn om je mondhoeken te doen twijfelen tussen glimlach en grimas. Johnson bewijst een jaar na zijn dood dat hij meer is dan een writer’s writer.