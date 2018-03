Heeft Hitler écht zelfmoord gepleegd in zijn Berlijnse bunker? Of vluchtte hij naar de Zuid-Amerikaanse pampas, zoals complottheorieën beweren? Heeft Jozef Stalin in mei 1945 écht zijn stoffelijke resten laten opgraven of was dat een propagandastunt? Journalisten Jean-Christophe Brisard en Lana Parshina schreven een spannend relaas van hun zoektocht in de streng bewaakte Russische staatsarchieven. Hint: de Führer is wel degelijk dood. Sieg hoax!