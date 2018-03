Met 25,9 procent van alle doodsoorzaken in ons land moet kanker alleen hart- en vaatziekten laten voorgaan in het meest morbide lijstje van het Belgische statistiekbureau. Volgens de Stichting Kankerregister krijgen ongeveer 1 op de 3 mannen en 1 op de 4 vrouwen kanker voor hun 75ste, en tussen 2004 en 2013 leden 3 op de 100 Belgen aan de ziekte. Concreet betekenen die harde cijfers dat vrijwel elk gezin in ons land al met één of andere vorm van kanker te maken kreeg.