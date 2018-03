4.0 5 0

Onze woordenschat en kunstgeschiedenis verwijzen namelijk voortdurend naar die vertellingen over al te menselijke goden. Gelukkig is homo universalis Stephen Fry een voortreffelijke profeet. Zonder oeverloos te speculeren over betekenissen brengt hij toegankelijk een liefdevolle selectie van deze fantastische verhalen. Met meer personages dan in een stapel Russische romans is dat nochtans een titanenwerk.