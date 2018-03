3.5 5 0

In de deels autobiografische raamvertelling lezen we in drie brieven over de ontrouw van eenzelfde man. De verschillende zijden van liefde en overspel ontvouwen zich als gladgestreken origami bij monde van zijn bedrogen echtgenote, zijn minnares en haar dochter, die elk een ander standpunt innemen over beminnen en bedriegen. De frisse vertaling doet eer aan Inoue’s elegante raffinement en metaforische kracht.