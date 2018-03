Geert Buelens - De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis

Buelens’ invalshoek is de cultuur, in een prettig brede zin dan: over het mondiaal oprukkende Hilton-imperium schrijft hij even interessant als over de negritude, de twist en de bossanova en Brigitte Bardot. Regisseurs, muzikanten, fotografen, architecten, beeldend kunstenaars, schrijvers en intellectuelen beschrijft hij als seismografen en katalysatoren van de culturele vernieuwing. Zeker de filmfanaat komt bij Buelens aan zijn trekken, en ook de muzikale ontwikkelingen volgt hij tot in de verste uithoeken. Zijn aanpak is bovendien mondiaal, dat moet wel voor een decennium waarin de wereld, gezien vanuit de Apollo 8, een kleine blauwe, kwetsbare bol is geworden. Het geeft hem ook de kans de in zijn ogen belangrijkste machtsverschuiving in dat tijdsgewricht te duiden: de dekolonisatie.

In ‘De jaren zestig’ wisselen chronologische hoofdstukken elkaar af met thematische dwarsdoorsneden van het decennium. En dan zijn er nog de ettelijke lijstjes met culturele prestaties van allerlei aard – simpele (‘Tien liedjes uit 1968’), maar ook originele (‘Tien niemendalletjes die toch kunst waren’). Een lijstje dat extra aandacht verdient, gezien Buelens’ reputatie als dichter en professor Nederlandse literatuur, is dat van de tien dichtbundels die hij ons wil doen onthouden. Daar zit één Nederlandstalig werk tussen, het debuut van Fritzi ten Harmsen van der Beek, ‘Geachte muizenpoot en achttien andere gedichten’, uit 1965, met een overtuigend citaat erbij. Het wemelt in het boek trouwens van de interessante citaten, als motto of in het betoog verweven. Humo’s Marc Mijlemans mag een definitie van pop leveren: ‘Dat is pop. Het ontheft je even, recht je rug en loopt dan weer door.’ Met dat alles krijgt ‘De jaren zestig’ het aanschijn van een encyclopedie, maar dan wel een bijzonder leesbare.