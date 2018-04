En omdat Francisco Cantú een doorbijter is, studeerde hij niet alleen vier jaar internationale betrekkingen, maar was hij daarna ook even lang grenswachter bij de Amerikaanse grenspolitie. Wat de Amerikaan van Mexicaanse afkomst toen heeft gezien én gedaan, kleurde zijn ziel zwart. Het met citaten van professoren, onderzoekers en dichters doorspekte verslag van die jaren leest als een ontroerende zoektocht naar verlossing. Voor hem, en voor de mensheid.