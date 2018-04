Jan Leyers - Allah in Europa. Het reisverslag van een ongelovige

Leyers stelt meteen de typische vooroordelen scherp door het relaas van zijn bezoeken aan moslims in Europa met een mes op een keel aan te vangen. Al na een halve zin blijkt het om een grap te gaan, want de keel mag dan wel degelijk aan de Soulsister-muzikant toebehoren, het mes ligt niet in de handen van een baardige IS-strijder, maar wel in die van de vrouwelijke barbier Merjema uit Sarajevo. ‘Ik ben nog nooit door een vrouw geschoren,’ zegt Leyers, en aldus brengt de ervaren reporter ook meteen de positie van de vrouw in de islam ter sprake. Het hele eerste hoofdstuk van ‘Allah in Europa’ is een staalkaart van wat Leyers op zijn best te bieden heeft. Als een goed geïnformeerde reisbegeleider wipt hij van een detail naar het grotere plaatje en springt hij van het nu naar het verleden. Leyers maakt een minithriller van de moord op aartshertog Franz Ferdinand, doet op amper anderhalve pagina vlot de Bosnische oorlog uit de doeken en toont zich in onbevangen gesprekken een invoelend maar kritisch interviewer. Dat zijn geen geringe verdiensten voor een tv-maker én voor een non-fictieschrijver.

Wat Leyers goed kan in één hoofdstuk, kan hij ook in een ander. En in wat volgt op zijn passage door Bosnië, legt hij nog eens duidelijk het verschil tussen soennieten en sjiieten uit en gaat hij gesprekken aan met sympathieke islamitische begrafenisondernemers en enkele soefi’s en moefti’s. Maar ook met Kurt Westergaard, de Deense cartoonist die met zijn spotprenten over de profeet Mohammed wereldwijd commotie veroorzaakte en sindsdien onder bescherming leeft. Leyers tackelt vooroordelen van moslims én van ongelovigen, maar wanneer hij met zijn regisseur en zijn cameraman in Denemarken arriveert, is het hele opzet al gaan vervelen. In een tv-reeks werkt de herhaling vast beter, maar een boek heeft een bredere spanningsboog nodig dan ‘nieuw land, nieuw praatje met lokale moslims’. Dat de gesprekken niet blijven boeien, komt ook omdat Leyers zijn ondervraagden telkens dezelfde vragen over de ongelijkheid tussen man en vrouw en over het doden van ongelovigen voor de voeten werpt. Het zijn de vragen waar zijn kijkers en lezers wellicht van wakker liggen, en ze dienen gesteld te worden, maar wanneer één van de door Leyers geïnterviewde moslims opmerkt dat er ook andere gespreksonderwerpen mogelijk zijn over de islam, kun je niet anders dan de man gelijk geven.