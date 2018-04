Genoeg stof dus voor tussentijdse memoires – Marianne Thamm is intussen 57. In Zuid-Afrika is ze bekend als progressieve journaliste, in onze contreien prijst Tom Lanoye haar verdiensten als stand-upcomedian op het podium en in het leven. In een voorwoord noemt hij haar een zus, ‘de belangrijkste reden waarom mijn man en ik al 25 jaar lang elke winter doorbrengen in Kaapstad’. Thamm noemt Lanoye in haar boek ‘de Johnny Rotten van de Belgische literatuur’, en ook ‘een kleine, intellectuele reus met platvoeten’. In dat laatste geval gaat het meer om een screening van zijn genen, want Thamm en haar vriendin hadden aan Tom en René (‘een grote, stoere, knappe, blonde man’) gedacht als spermadonoren voor hun kroost, maar dat is René zij dank niet doorgegaan.

Marianne Thamm beschrijft met de haar kenmerkende originaliteit hoe onhandelbaar ze als kind was, hoelang ze erover deed om klaar te komen met haar lesbische geaardheid en hoe de misdaadjournalistiek haar belangrijkste school werd, waar ze de apartheid leerde te verfoeien. Hoe moeilijk een leven als het hare te rijmen valt met dat van haar verwekker, is de altijd terugkerende vraag. Haar vader was een afstandelijke man met weinig expliciete politieke opinies, maar hij zwoer de Führer van zijn jeugd nooit helemaal af, hij had ‘Mein Kampf’ in huis en kon moeiteloos met de apartheid leven – hij vertelde graag over die keer dat hij in een wapenfabriek Hendrik Verwoerd ontmoette, de vormgever van het apartheidssysteem. Botsingen tussen vader en dochter waren onvermijdelijk. Marianne Thamm beschrijft ze na zijn dood in alinea’s die getuigen van diepe reflectie en psychoanalytische lectuur, en toont spijt dat ze niet in staat was tot een opener gesprek. Hoezeer ze vreemden bleven, blijkt uit een opmerking van haar vader aan het einde van zijn leven: ‘Ik wist niet dat je grappig was.’