4.0 5 0

In een elegante stijl die nooit tempo of spanning verliest, reconstrueert Modiano hoe en waarom zijn leven is wat het geworden is. Of hij zijn Nobelprijs echt heeft verdiend, wordt weleens ter discussie gesteld, maar de 72-jarige auteur weet met deze Proustiaanse novelle, waarin hij droom en werkelijkheid subtiel in elkaar laat stromen, nogmaals zijn dwingende oeuvre te beklemtonen.