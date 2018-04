Peter Verhelst - Voor het vergeten

Aan moederboeken geen gebrek in de recente Nederlandstalige literatuur: Adriaan van Dis ging in ‘Ik kom terug’ de confrontatie aan met de vrouw die hem vormde, Tom Lanoye schreef in ‘Sprakeloos’ over de afasie die zijn moeder trof, Arnon Grunberg had het in ‘Moedervlekken’ over een zorgbehoevende mama die heel wat trekken van de zijne vertoonde en Erwin Mortier verzamelde in ‘Gestameld liedboek’ herinneringen aan zijn dementerende moeder. Dat schrijvers hun vak weleens gebruiken om aan maternale rouwverwerking te doen, is in de wereldliteratuur echter niets nieuws. De Franse intellectueel Roland Barthes begon in 1977 op de dag na het overlijden van zijn moeder een rouwdagboek bij te houden dat postuum werd gepubliceerd. Filosofe Simone de Beauvoir beschreef iets meer dan tien jaar daarvoor de laatste dagen van haar zieke moeder in ‘Een zachte dood’, en de Amerikaanse beatdichter Allen Ginsberg hieuw eind jaren 50 met ‘Kaddish’ een monumentale poëtische grafsteen uit zijn verdriet om het overlijden van zijn moeder.

Verhelsts ‘Voor het vergeten’ situeert zich ergens tussen Ginsbergs brute dichterlijke kracht en de filosofische bespiegelingen van Barthes. Al was het maar omdat de voormalige Gouden Uilwinnaar één van de weinige Vlaamse schrijvers is die nog de onbeschaamde ambitie hebben om het begrip ‘roman’ wat op te rekken. Verhelst ziet het als ‘een netwerk van metaforen en tekstvormen’ dat gebruikmaakt ‘van alle mogelijke genres, zowel fictie als non-fictie. Hybride. Zoals het leven zelf.’ Daarom duiken in deze ode aan een vrouw die ‘nooit echt iets over zichzelf verteld heeft’, ook Ovidius’ ‘Metamorfosen’, hoefafdrukken van edelherten en analyses van schilderijen van Luc Tuymans en Caspar David Friedrich op. Het resultaat is een kluwen waarin de lezer – inderdaad, zoals in het leven zelf – eigenhandig op zoek moet naar verbanden en betekenis.