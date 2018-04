In 1993 probeerde de Cubaanse balling Guillermo Rosales voor zijn zelfmoord zijn gehele oeuvre te vernietigen.

Er bleven godzijdank nog twee boekjes gespaard, waaronder deze op een eigen verblijf gebaseerde schets van een Amerikaans psychiatrisch ziekenhuis. Met verrassend lucide beschrijvingen betreden we een danteske cirkel van vernederingen, brutaliteit en nihilisme, waarbij de buitenwereld alleen via flarden Hemingway, televisiepredikers en nachtmerries over Cuba binnendruppelt.