4.0 5 0

De Algerijnse journalist onderbouwt dat door het verhaal van Ibrahim (Abraham) en Ismaïl (Isaak) te verteren en ver te overstijgen. In deze majestueuze autobiografische parabel vertelt hij geestdriftig en poëtisch over een vreemd eendje in de bijt dat de dorpsbewoners van de dood behoedt door ze te beschrijven. Zijn levensverhaal en hoe zijn gave zich openbaarde, ontsluiert hij tijdens de ultieme beproeving ervan.