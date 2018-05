4.0 5 0

Haar debuut uit 1915 is een politieke bildungsroman over een jonge vrouw die zich op het schip van haar vader onder de Engelse elite begeeft. Als geen ander weet de moeder van het modernisme karakterkleuren te vangen, onuitgesproken redeneringen over seksualiteit, vrouwenrechten en het intellectuele bestaan bloot te leggen en dat alles tegen elkaar uit te spelen. Het resultaat is een even mythisch als satirisch portret van Engeland aan het begin van de 20ste eeuw.