Jo Nesbø - Macbeth

Nesbø is de zevende schrijver die sinds 2015 gevraagd werd om één van Shakespeares toneelstukken tot een roman te verwerken. Zijn voorgangers zijn niet van de minsten: Jeanette Winterson nam ‘Wintersprookje’ onder handen, Howard Jacobson ging met ‘De koopman van Venetië’ aan de slag, Margaret Atwood deed haar ding met ‘De storm’ en Anne Tyler, Tracy Chevalier en Edward St. Aubyn scherpten hun pen voor ‘De feeks wordt getemd’, ‘King Lear’ en ‘Othello’.

Dat de 16de-eeuwse toneelschrijver uit Stratford-upon-Avon zijn publiek graag vergastte op een streepje geweld, moord, doodslag of verkrachting, is bekend. Zelfs in ’s mans mildere stukken vloeien bloed en andere lichaamssappen doorgaans rijkelijk, maar dat Nesbø’s voorkeur uitging naar Shakespeares tragedie over de door blinde ambitie verteerde Schotse generaal Macbeth, hoeft niet te verbazen. Naar eigen zeggen koos de auteur uit Oslo het tussen 1603 en 1607 geschreven werk omdat het Shakespeares kortste tragedie is, maar dat het woord ‘bloed’ meer dan veertig keer voorkomt in het toneelstuk over machtshonger, eerzucht en verraad, zal de geestelijke vader van menige seriemoordenaar vast ook niet vervelend gevonden hebben.