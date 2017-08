Als hij in vorm is, maakt Sarathy Korwar ’s ochtends muziek bij een Indiase dansles, freewheelt hij even later door een jamsessie van een improvisatieband en sluit hij daarna de dag trommelend af in een Engelse jazzclub. Dat Korwar een veelzijdig en begaafd baasje is, is ook de dalai lama niet ontgaan, want vorig jaar vroeg de heilige man hem om zijn bezoek aan het Londense Royal Opera House muzikaal op te luisteren. Daarna ging het hard voor de Indiaas-Amerikaanse drummer-producer. Jazzsensatie Kamasi Washington koos Korwar als voorprogramma voor zijn Britse tournee en de Steve Reid Foundation, een organisatie die jong talent steunt, bekostigde de opnames voor zijn langspeeldebuut. Dat het prestigieuze platenlabel Ninja Tune die plaat graag uitbracht, verbaast ons niet: ‘Day to Day’ is de moeite. Ten eerste omdat Korwar zijn drumstel beroert alsof het een tabla is. Ten tweede omdat de combinatie van traditionele volksmuziek, jazz en elektronica op ‘Day to Day’ fris en naturel klinkt. En ten derde omdat de meeste songs op dat schijfje écht wel ruggengraat hebben. Die bestaat voor alle nummers uit de veldopnames die de drummer in de Indiase stad Ratanpur maakte van musicerende Siddi’s, een volk van zwart-Afrikaanse herkomst. In ‘Bhajan’ vervelt de mix van een tablaritme, chant en spaarzame drums in een wat desolaat klinkende, mooie jazz fusion-track. Verwaarloosd klinkt ook de piano in het begin van ‘Indefinite Leave to Remain’, maar de krautrockachtige beat doet na een tijdje denken aan de meer feestelijke deuntjes van Goran Kajfes Subtropic Arkestra. En als ‘Mawra (Transcendence)’ na drie minuten niet zou klinken als de freejazz die Karl Berger in zijn jonge jaren maakte, konden die knäckebröd-vreters ook dat nummer claimen. Een repetitieve cadans, sensuele saxofoon en mooie samenzang maken van ‘Bismillah’ een nog betere song, maar de dronescapes ‘Dreaming’ en ‘Eyes Closed’ zijn saai. Korwar mag met ‘Day to Day’ dan wel een puik plaatje hebben gemaakt, staatsgevaarlijk is hij (nog) niet. (kl)