Het goeie nieuws is dat Cohen, en het werd tijd, op deze plaat eindelijk de monotonie van dat eeuwige synthesizertje en dat eeuwige drumcomputertje laat varen, en weer ’ns wat muzikale kleur en franje toelaat in de duisternis. Want die minimalistische monotonie leverde maar één écht briljante song op: ‘Tower of Song’.

Dit keer mag een koor meedoen, een lap steel-gitaar, een viool, een vleugelpiano, een hobo, een Duane Eddy–achtige twang. Misschien is hem dat aangepraat door de producer – zijn zoon Adam. Helaas ook weer die eeuwige mandoline – maar dat kan aan mij liggen. De mooiste vrouwelijke backing vocals in de popmuziek zijn er nog altijd – Cohen heeft zich altijd omringd door muzen, privé en ‘voor het werk’. Zijn eerste en meest innige muze, de Noorse Marianne Ihlen, is onlangs overleden, 81 jaar oud. Toen Cohen in 2010 in Oslo optrad, woonde Marianne dat concert bij, maar ze ging niet backstage om Leonard te ontmoeten. Dat ervaar ik als diep tragisch. So long, Marianne.