Jamie Lidell - Building a Beginning

Elf jaar na ‘Multiply’ is Jamie Lidell een familyman in Nashville, en heeft hij met zijn begeleidingsgroep The Royal Pharaohs een oldskool soulplaat gemaakt over, jawel, gezinsgeluk. Songs als het titelnummer en ‘I Live to Make You Smile’ staan bol van de pathetiek, de speelse Sesamstraat-soul van onder anderen ‘Julian’ (vernoemd naar Lidell Junior) maakt veel goed, maar het zijn uiteindelijk de dansnummers die deze Lidell over de helft trekken: ‘Walk Right Back’ en ‘Nothing’s Gonna Change’ geven véél zin in Lidell live.