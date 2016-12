Natalie ‘Weyes Blood’ Mering klinkt precieus én overrompelend, haar zang houdt schoonheid en dreiging perfect in balans. De tweede keer ontdek je de wazigste Beach House-keyboards in ‘Do You Need My Love’ en de hedendaagse flair van Julia Holter in ‘Be Free’. Bij een vijfde beluistering neurie je vlotjes mee. Héérlijke plaat.