Diversen - Lazarus – The Original New York Cast Album

Nu kon hij ook moeilijk anders: hij wist dat dit zijn laatste project was en toen hij z’n fiat gaf, had hij nog geen idee hoe het eindresultaat zou klinken. Hij kon niet meer terug én hij was een gentleman: als hij teleurgesteld was, zou hij daar, ook als hij was blijven leven, tactvol over gezwegen hebben. Het was ook niet, zoals hier in België te vaak werd gesteld, Bowie die Ivo van Hove als regisseur uitkoos, maar Enda Walsh, die het toneelstuk/de musical schreef.

Ik heb een probleem met Michael C. Hall, als acteur het bekendst van/als ‘Dexter’, maar ook een Amerikaanse musicalster. Niet dat de man niet kan zingen, maar hij heeft geen charisma. En Bowies klassevolle Oxbridge-dictie, the Queen’s English, plots vervangen horen door doordeweeks Amerikaans stoort me. Sophia Anne Caruso is nog erger: ze heeft een flinterdun, ijl stemmetje en zingt emotieloos. Pakweg Geike Arnaert had met songs als ‘No Plan’ en ‘Life on Mars?’ veel meer gedaan. Wat Cristin Milioti met ‘Changes’ en ‘Always Crashing in the Same Car’ doet, is ook niet indrukwekkend. En wat geldt voor de stemmen van Hall, Milioti en Caruso geldt ook voor de verdienstelijke, maar nooit grootse muzikanten.