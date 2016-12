3.5 5 0

De Groote Oorlog was er één met zoveel lijken dat tekstschrijver Nick Cave de verbouwereerde doodsengelen acht keer ‘fuck’ laat krijsen. De Belgische componist Nicholas Lens stuurt een soldaat uit de kolonies voorin via een diepe bas. Veel instrumenten zijn dissonant uitgekerfd. Stemmen overlappen. Sopranen verdrinken in weinig verbindend, aan alle kanten tegentwitterend lawaai. In ‘Canto of the Deserter’ zit een halve (!) minuut lang een koor uit de oude doos. Het moederlied is indrukwekkend. Het afsluitende weeskind maakt het meest ontroerende gebaar.