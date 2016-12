Alicia Keys - Here

Na alle bombarie waarmee Keys liet weten geen schminkdoos meer open te doen (maar wel een tube graszalf van 300 euro) zijn we al blij dat we het, vier jaar na haar laatste plaat, nog eens over de muziek kunnen hebben. Op ‘Here’ zijn alle 18 songs en skits aan elkaar geniet tot één romige flow. De plaat bevat fabels over New York, religie en politiek en weet slogans als ‘you are not niggas’ en ‘take the powa back’ nieuw leven in te blazen. ‘Geïnspireerd door Nas en The Wu,’ staat er te lezen, en hun zaad is in ‘Here’ op geen rots gestort. Luister naar ‘Pawn It All’ (goede swinggospelfunksoulgroove), ‘More Than We Know’ (voor het keelgat) en ‘Illusion of Bliss’. Alicia Keys: niet meer ’t meiske van ‘Fallin’’, niet doorlopend de klok van ‘Empire State of Mind’, maar gewoon ‘Here’ en goed.