Let wel: niet alle nummers zijn de la merde. In de slome funksong ‘Relaxed Lizard’ schurkt het tweetal zich met veel goesting tegen elkaar aan in een trendy cabardouche. Ook enthousiasmerend zijn het elektronicadeuntje ‘Jealous Lies’ en de excentrieke psychrocker ‘Alive Without Medicine’. Maar daar blijft het helaas bij. ‘Soft Hair’ is dus much ado about nothing.