In de grungejaren van vorige eeuw werd Daan Stuyven – met de ‘p’ van ‘popjanet’ op zijn voorhoofd – meewarig bekeken als hij in Antwerpen een café binnenstapte. Uitgerekend hij is er later in geslaagd een Dead Man Ray-plaat te gaan opnemen in de studio van alternatieve gitaargod Steve Albini. We like!