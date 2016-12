Niet dat ze zich intussen niet amuseerden – integendeel, twee liveplaten onderstrepen het plezier – maar wat ze na debuut ‘Cross’ (u mag ook een kruisje zetten) in de studio nog aan origineel materiaal op de harde schijf pleurden, liet zwaar te wensen over. Het in 2011 verschenen ‘Audio, Video, Disco’ kan dienen als bewijs, en voeg daar in één adem een goeie 40 à 50 procent van het nieuwbakken ‘Woman’ aan toe. De opener is goed, ‘Safe and Sound’, Studio 54-disco. ‘Chorus’ ook: Pink Floyd meets ‘Carmina Burana’, en daar grote, dikke beats bij. Of ‘Stop’, dat toch zeker zeven à acht seconden aan het allerbeste van Peter Gabriel refereert. En in een bereidwillige bui ook nog ‘Fire’: tweederangs Daft Punk waar eersteklas Justice uiteraard beter ware geweest. Tijd voor nog eens een liveplaat misschien.